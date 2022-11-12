المفتي يكشف تفاصيل إصدار كتاب جديد تحت عنوان الفتوى والتغير المناخي.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تفاصيل إصدار كتاب جديد تحت عنوان «الفتوى والتغير المناخي».

أضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنّ هذا الكتاب يعتبر أحد المخرجات المهمة في «المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء».

المعلمة المصرية

تابع مفتي الجمهورية، أن فكرة «المعلمة المصرية» تهدف إلى جمع كل ما يتعلق بصناعة الفتوى في موسوعة متكاملة، كاشفا إصدار دار الإفتاء ما يقرب من 50 مجلدا تبين المنهجية التي تسير عليها الدار عندما تصدر فتوى معينة.



بيّن شوقي علام، أن الفتوى مهنة وصنعة تنتقل من جيل إلى آخر، لذا أرادت الإفتاء جمع القواعد والضوابط الحاكمة لإصدار الفتوى في مراحلها الأربع وهي: مرحلة التصوير والتكييف وبيان الحكم وإنزال الحكم.

أوضح مفتي الجمهورية، أن صناعة الفتوى تعتبر من النوع الثقيل الذي لا يكتفي فيه بالممارسة النقلية بل تهدف الجهود إلى بيان كيف تسير هذا الفتوى عبر الأجيال.