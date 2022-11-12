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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشعب منح الرئيس تفويض جديد.. شيرين تعلن عودتها لحسام حبيب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

اقرأوا الفاتحة عليهم.. أحمد موسى: النهاردة بعتنا الإخوان جهنم وبئس المصير
بدأ الإعلامى أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتى" الأغنية الوطنية "هنحب مين غيرها" للنجم "أحمد جمال".
 

شوقي علام: مصر محط أنظار العالم من خلال مؤتمر المناخ..فيديو
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،  أنه يجب وضع إجراءات للحد من مخاطر التغيرات المناخية والانبعاثات الضارة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يهتم بملف التغير المناخي اهتمام كبير.
 

الصحة: ظهور علامات زرقاء على الجلد يستدعى الذهاب للطبيب
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة  ، إن نزلات الانفلونزا الموسمية فى فصل الخريف تحدث كل عام فى مصر وكافة دول العالم والقطاع الطبى الوقائى يقوم يرصد كافة الحالات الطبية وعمل المسحات الطبية للأطفال للتأكد من عدم وجود أعراض مختلفة للأطفال من الانفلونزا عن المعتاد فى كل عام فى فصل الخريف .
 

أيمن السيسي : شقيقة علاء عبدالفتاح كانت تزوره في السجن ومعها حقوقيون
قال اللواء أيمن السيسى، نائب مدير أمن سوهاج السابق، إنه كان يعمل في قطاع مصلحة السجون قبل انتقاله إلى مديرية أمن سوهاج، وأثناء عمله في سجن طرة بالقاهرة، كان المتهم علاء عبدالفتاح داخل سجن طرة.
 

رسميا.. عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب
أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة من العيار الثقيل بعودتها للفنان حسام حبيب من جديد، مؤكدة: "كتبنا الكتاب النهاردة".
 

المفتي: تلويث المياه والشوارع بالقاذورات والمخلفات والقمامة محرم شرعا.. فيديو
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك معاني كثيرة في الشرع تؤكد مدى حرص الإسلام على المسؤولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابي ورفضه لأي عمل سلبي.
 

مقدرش أخلي أمي زعلانة.. شيرين تعلن تنازلها عن القضايا ضد شقيقها
عبرت شيرين عبد الوهاب، خلال أول مداخلة تليفونية لها، عن سعادتها قائلة: " أنا سعيدة وصحتي حلوة والحمدلله وبعلنها قدام الناس كلها أنا بتنازل لأخويا عن كل القضايا ومسمحاه ومسامحة كل اللي غلط في حقي".
 

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ بالتاريخ
قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ بالتاريخ، لأنها بالفعل قمة تنفيذ.
 

أحمد موسى: الشعب المصري كتب اليوم تفويضا جديدا للرئيس السيسي
قال الإعلامى، أحمد موسى، إن الشعب المصري لقَّن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، درسًا جديدًا، اليوم الجمعة.
 

أحمد موسى يرقص على أنغام هنحب مين غيرها.. ويؤكد: الإخوان اتدفنوا النهاردة
بدأ الإعلامى أحمد موسى حلقة من برنامجه بـ احتفال غير عادي، على أنغام أغنية «هنحب مين غيرها».
 

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