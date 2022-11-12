أمريكا تشيد بـ"النصر الاستثنائي" لأوكرانيا في خيرسون

أشاد البيت الأبيض السبت بما اعتبر أنّه "نصر استثنائي" لأوكرانيا بعد استعادة قوّاتها مدينة خيرسون (جنوب) إثر الانسحاب القسري للجيش الروسي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحافة "يبدو أنّ الأوكرانيّين حقّقوا لتوّهم انتصارًا استثنائيًا: العاصمة الإقليميّة الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحرب عادت الآن تحت العلم الأوكراني وهذا أمر رائع جدا".

اكتمال نقل القوات

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال نقل قواتها إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، لافتة إلى أنها تصدت لهجمات أوكرانية أثناء انتقال الوحدات، في وقت رحبت كييف بالانسحاب الروسي واصفة إياه بأنه "نصر مهم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة "ريا نوفوستي": "أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية، بما في ذلك من طراز هيمارس، التي حاولت ضرب جسر أنتونوفسكي والطوافات التي كانت القوات الروسية تستخدمها للانتقال إلى الضفة اليسرى"، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر في الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.

من جانبه قال رئيس بلدية خيرسون أولكسندر كوبيتس، إن إمكانية النقل اللوجستي بين الضفتين اليمنى واليسرى لنهر دنيبرو، بما في ذلك إمدادات الغذاء إلى خيرسون، لا تزال قائمة، مؤكداً أن "البنية التحتية الحيوية في المدينة تعمل بالفعل".

وأضاف كوبيتس: "لدينا كل الفرص لضمان توفير (لوجستيات) بين الضفة اليمنى واليسرى. لدينا كل الحلول فيما يتعلق بالحركة، وهذا ينطبق أيضاً على الإخلاء وتوريد المواد والمواد الغذائية الضرورية".

ولفت إلى أن جميع البنى التحتية الحيوية للمدينة تعمل، مشدداً على أنه "يتم توفير المياه للمباني السكنية، كما أن المرافق المعالجة تعمل. سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن البنية التحتية الحيوية تعمل".

وفي وقت سابق قال قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية سيرجي سوروفيكين، إن القوات الروسية ستتولى الدفاع في اتجاه خيرسون على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

انهيار جسر استراتيجي

في المقابل، نقلت هيئة البث العامة الأوكرانية عن سكان قولهم إن جسر أنتونيفسكي، وهو الطريق الوحيد القريب الذي يعبر من مدينة خيرسون إلى الضفة الشرقية التي تسيطر عليها روسيا لنهر دنيبرو، قد انهار.

ونشرت الهيئة صورة تظهر أجزاء كاملة من الجسر وقد انهارت، إذ يقع الطريق التالي الذي يعبر نهر دنيبرو على بعد أكثر من 70 كيلومتراً من مدينة خيرسون. ولم يتضح بعد سبب انهيار الجسر.