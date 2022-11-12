نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى نعرف الفائز ولماذا تستغرق وقتا طويلا ؟

بعد أيام من إدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتهم ، لا تزال النتائج النهائية لمنتصف المدة لعام 2022 غير واضحة، حيث حذر المسؤولون في الولايات المتحدة من أن النتيجة قد لا تزال غير معروفة لمدة أسابيع قادمة.

سبب تأخر نتيجة الانتخابات الأمريكية

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يرجع تأخير الإعلان عن النتائج لعدد من الأسباب، من بينها الاختلافات البسيطة بين المرشحين، وتحول “جورجيا” لتصبح ساحة معركة رئيسية في مجلس الشيوخ.

ويرجع التأخير أيضا إلى الطريقة اللامركزية التي يتم بها إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة ، حيث يوجد لدى الولايات قواعد مختلفة لكيفية عد الأصوات بالبريد ومتى يتم ذلك.

كانت مسألة التأخيرات مثيرة للجدل سياسيًا منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، عندما حاول الرئيس حينها دونالد ترامب إعلان النصر في صباح اليوم التالي بينما كانت الأصوات لا تزال قيد الفرز ، وأعلن أن التصويت المستمر يعد تزويرً.

وهذا الأسبوع ، شكك ترامب مرة أخرى في عملية الانتخابات، وعبر عن ذلك عبر تطبيقه “تروث سوشيال” ليطلق على العديد من انتخابات الولايات "كارثة نزاهة الناخبين" واتهم خصومه السياسيين بـ محاولة سرقة الانتخابات بالتأخير.

وقبل الانتخابات النصفية ، حذر مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء البلاد الجمهور من أن التأخير جزء طبيعي ومتوقع من الانتخابات الأمريكية.

في خطاب ألقاه في 2 نوفمبر، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن رأيه أيضًا، محذرًا من أنه من المهم أن يتحلى المواطنون بالصبر أثناء عد الأصوات بطريقة قانونية ومنظمة.

البريد الإلكتروني والتصويت المبكر

على الرغم من أن الأرقام النهائية لم تظهر بعد، فإن البيانات الأولية من مشروع الانتخابات الأمريكية تشير إلى أن أكثر من 112.34 مليون أمريكي، أي حوالي 47 ٪ من الناخبين المؤهلين - شاركوا في منتصف المدة لهذا العام.

وشهدت الانتخابات أيضًا أن 42 مليون شخص بأصواتهم، في التصويت المبكر والبريد الإلكتروني، قبل 8 نوفمبر ، متجاوزًا إجمالي عام 2018 البالغ 39.1 مليون، ويعد هذا من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى تأخير جدولة التصويت النهائية.

الولايات والتصويت

أما بنسلفانيا ، على سبيل المثال ، هي واحدة من ثماني ولايات سمحت فقط لمسؤولي الانتخابات ببدء معالجة بطاقات الاقتراع في يوم الانتخابات، وفي ولاية ماريلاند ، من ناحية أخرى ، تنص لوائح الولاية على أن معالجة بطاقات الاقتراع لا يمكن أن تبدأ حتى الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي في صباح اليوم التالي للانتخابات.

وبالمثل ، لا تسمح 16 ولاية وواشنطن العاصمة ببدء العد حتى إغلاق صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات ، بينما تسمح 23 ولاية ببدء العد في وقت مبكر من نفس اليوم. تسمح 10 ولايات فقط بمعالجة وفرز بطاقات الاقتراع في وقت مبكر قبل 8 نوفمبر.

تسع عشرة ولاية لديها أيضًا فترة سماح تسمح بفرز بطاقات الاقتراع بعد ذلك ، شريطة أن يتم إرسالها عبر البريد بحلول يوم الانتخابات. في كاليفورنيا ، على سبيل المثال ، لا يزال من الممكن استلام بطاقات الاقتراع لأسبوع كامل آخر. في ولاية أريزونا ، من ناحية أخرى ، يجب أن تتم بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات ، على الرغم من أن المسؤولين لديهم 20 يومًا لإجراء الفرز النهائي.