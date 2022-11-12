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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراكز الاقتراع البحرينية تستقبل الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

بدأت مراكز الاقتراع بمملكة البحرين في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء.


ووفقاً لإحصاءات الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، تبلغ إجمالي الكتلة الناخبة نحو 344 ألفا و713 ناخبا.
وأظهرت الأرقام أن الكتلة الانتخابية في محافظة العاصمة التي تضم 10 دوائر بلغت 66148 ناخبا، وفي محافظة المحرق التي تضم 8 دوائر بلغت 81637 ناخباً، وفي المحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة 121581 ناخباً، وفي المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر 75347 ناخباً، فيما بلغ العدد الكلي لطلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 561 طلباً.
وسيختار الناخبون البحرينيون، من بين 507 مترشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبًا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوًا للمجالس البلدية.
وأكدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية في المملكة الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديمقراطية السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين.
يشار إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أصدر أمرا ملكيا بتحديد ميعاد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب، حيث تقرر فتح باب الترشح من 5 إلى 9 أكتوبر الماضي على أن تجري الانتخابات يوم السبت الموافق 12 نوفمبر والإعادة يوم 19 نوفمبر الجاري.
وتم إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الماضي والإعادة ستكون يوم 15 نوفمبر الجاري.. ومن المقرر أن تُضاف نتائج الاقتراع في الخارج إلى نتائج الاقتراع في المملكة المقرر إجراؤها اليوم.
ويتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون، حيث تكون مدة مجلس النواب 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.

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