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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيابة عن بوتين.. وزير الخارجية الروسي يصل كمبوديا للمشاركة في قمة آسيان

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إلى بنوم بنه عاصمة كمبوديا، حيث سيشارك في قمة شرق آسيا (آسيان) المقرر عقدها غدا الأحد.

وتعد الزيارة الحالية لكمبوديا هي الثانية له خلال ستة أشهر، حيث زار لافروف، بنوم بنه في قت سابق لحضور اجتماع وزاري لمجموعة شرق آسيا.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي بعد كمبوديا، إلى جزيرة بالي الإندونيسية، حيث سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر.

وتعد قمة شرق آسيا منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول قضايا ذات الصبغة السياسية، والتنمية، وتعزيز التعاون العملي بين الدول.

وقد أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إلى أن الجانب الروسي ينظر إلى هذا الهيكل تقليديا على أنه عنصر مهم في الهندسة متعددة الأقطاب للأمن الإقليمي.

وتم إنشاء هذه التشكيل في عام 2005، وانضمت إليه روسيا رسميا خلال قمة شرق آسيا الخامسة في أكتوبر سنة 2010 في هانوي.

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وزير الخارجية الروسي لافروف كمبوديا قمة

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