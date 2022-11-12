ضمن قمة المناخ.. إعلان الميثاق المصري الأول لمخلفات العبوات الكرتونية المُستخدمة

في واحدة من ضمن أهم فعاليات قمة المناخ COP 27، المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، أعلنت عدد من شركات الصناعات الغذائية عن إطلاق الميثاق المصري الأول لمخلفات العبوات الكرتونية المُستخدمة، والذي يستهدف جميع الشركات والمؤسسات من كافة نواحي سلسلة القيم، بما في ذلك المؤسسات العاملة في إعادة التدوير، ومجمعي المخلفات والمصنعين، والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم عملية إعادة تدوير العبوات الكارتونية المُستخدمة.

ويسعى الميثاق المصري الأول لمخلفات العبوات الكرتونية المُستخدمة، إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاستفادة من المنتجات المُعاد تدويرها، وتُعد العبوات الكرتونية قابلة لإعادة التدوير اذا تم تجميعها وتصنيفها وفي ظل تواجد البنية التحتية اللازمة لإجراء أنشطة إعادة التدوير

ويهدف هذا الميثاق إلى الإسهام في تأسيس تلك الأمور والمشاركة في تحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري.

ووفقا للميثاق، تلتزم الشركات الأربعة المشاركة وهى ( بيتى ..جهينة ..تترباك ..يونيبورد) بالتالي:

• ريادة الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي وتوفير أنشطة تعليمية لعامة الشعب حول المواضيع المتعلقة بالعبوات الكارتونية المستخدمة وكيفية تجميعها وإعادة تدويرها

• العمل بالتعاون مع الشركات في كافة نواحي سلسلة القيم لإحداث التغيير الإيجابي في عمليات التجميع وإعادة التدوير.

• التحرك والعمل مع كافة الشركاء لتحقيق رؤيتنا المشتركة على المستوى المحلي والوطني والعالمي.

• زيادة أعضاء شبكة الميثاق لزيادة المجهودات المشتركة في مختلف نواحي سلسلة القيم، بما في ذلك العاملين في إعادة التدوير والتجميع والتصنيع والانتاج والجمعيات غير الحكومية والمستهلكين.

• تعظيم الاستفادة من المهارات والريادة والخبرات والإمكانيات لكل الشركاء والأطراف المعنية لزيادة وتطوير المعرفة مع القدرة على دعم الابتكارات والحلول الجديدة.