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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان قريبا.. سر استبعاد سيرجيو راموس من قائمة إسبانيا في كأس العالم

سيرجيو راموس
سيرجيو راموس

كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة بشأن استبعاد سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة منتخب إسبانيا لبطولة كأس العالم 2022.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن سيرجيو راموس كان قريبا للغاية من الانضمام لقائمة منتخب إسبانيا النهائية لبطولة كأس العالم 2022، لكن لويس إنريكي المدير الفني للماتادور، رأى أن اسم راموس سيجذب الكثير من الاهتمام لمعسكر المنتخب وهو ما قد يؤثر على تركيز إسبانيا خلال الاستعداد للمونديال.

وأضافت الصحيفة، أن تعافي إيمريك لابورت، مدافع مانشستر يتي، وتطور أداء جويامون لاعب فالنسيا، كان سببا آخر في استبعاد راموس من القائمة النهائية.

وأوضحت الصحيفة، أن إنريكي قد يدرك جيدا صعوبة القرار لأن هذه الفرصة الأخيرة راموس للمشاركة في المونديال قبل اعتزاله دوليا، لكن كان يتوجب عليه اتخاذه من أجل مصلحة المنتخب".

 

قائمة إسبانيا لكأس العالم 2022:

 

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك جارسيا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، لويس جايا (فالنسيا)، هوجو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي).

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد).

خط الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيج)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم 2022، بجانب ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وتحتضن قطر منافسات بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

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