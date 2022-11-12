دخول القوات الأوكرانية إلى مدينة خيرسون.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز"، تقريرًا يرصد دخول القوات الأوكرانية إلى مدينة خيرسون.





وأوضحت أنه دخل الجيش الأوكراني إلى خيرسون، المدينة الرئيسيّة في جنوب البلاد بعد انسحاب القوّات الروسيّة، في انتكاسة قويّة أخرى لموسكو بعد قرابة تسعة أشهر من بدء الغزو الروسي للبلاد.

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أشاد في خطابه اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"يوم تاريخي"، قائلًا إنّ قوّات عسكريّة خاصّةأصبحت داخل مدينة خيرسون جنوب البلاد بعد إعلان روسيا انسحاب قوّاتها منها.

وأظهرت فيديوهات فرحة عارمة لرجال ونساء وأطفال وهم يرحبون ويحيّون قوات الجيش الأوكراني على متن دبابات عسكرية تحمل العلم الأوكراني.

وفي العاصمة كييف عمّت الفرحة والاحتفالات بعد إعلان الجيش الأوكراني السيطرة على خيرسون.