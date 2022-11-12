توتنهام يفوز على ليدز يونايتد 4-3 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام في الفوز على نظيره ليدز يونايتد، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بعدما كان متأخر بهدفين في الشوط الأول، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كريسنسيو بهدف في الدقيقة 25، ثم تعادل هاري كين في الدقيقة 25، ثم أضاف فريق ليدز الهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق لاعبه رودريجو مورينو.

وفي الشوط الثاني تعادل بان ديفيس لتوتنهام في الدقيقة 51، قبل أن يتقدم ليدز يونايتد مجدداً بهدف ثالث في الدقيقة 76 عن طريق رودريجو مورينو.

وسجل بينتانكور هدفين في دقيقتين لتوتنهام 81، 83، ليخطف الفوز والثلاث نقاط لفريق السبيرز.

تشكيل توتنهام أمام ليدز يونايتد:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: لينجلية، دافيز، داير.

خط الوسط: إميرسون، هوبيرج، بينتانكور، بيريستيش.

خط الهجوم: هاري كين، ريتشارليسون، كولوسيفسكي.



وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، على الجانب الأخر يأتي ليدز يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.