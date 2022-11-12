غياب ماني.. تشكيل بايرن ميونخ أمام شالكة في الدوري الألماني

أعلن جوليان نلجسمان، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة شالكة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الألماني.

ويغيب السنغالي ساديو ماني عن فريق بايرن ميونخ في مباراة اليوم، نظراً لتعرضه للإصابة خلال المباراة الماضية أمام فيردر بريمن.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:.

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: أوباميكانو - بافارد - كيمتش - هيرنانديز.

خط الوسط: جوريتسكا - موسيالا - جنابري

خط الهجوم: ساني - كومان - تشوبو موتينج.

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة، بينما يتذيل فريق شالكة الترتيب برصيد 9 نقاط.