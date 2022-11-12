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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات بين موسكو والأمم المتحدة حول ربط مؤسسات روسية بنظام سويفت

علم روسيا
علم روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أن الجانب الروسي ناقش إعادة ربط مصرف "روسيلخزبنك" بنظام الدفع الدولي سويفت مع ممثلي الأمم المتحدة في جنيف.

وقال فيرشينين: "بالأمس تحدثنا عنها بشكل موضوعي للغاية ولفترة طويلة تلقينا تأكيدات مرة أخرى من ممثلي الأمم المتحدة بأنهم يعتبرون هذه المسألة ذات أهمية حيوية، نحن نعمل لحلها".

أشار إلى أن إعادة الاتصال بنظام سويفت يسمح للجانب الروسي "بالمضي قدما" في إزالة العوائق أمام تصدير منتجاته الزراعية.

وذكر فيريشنين إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد فيما يخص تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى الإسراع بإزالة العقبات أمام تمديد الصفقة.

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أضاف فيريشنين "أن مبادرة حبوب البحر الأسوط الموقعة مع الأمم المتحدة كانت صلاحيتها 120 يوما تنتهي في 18 نوفمبر الجاري، وقبل اتخاذ قرار تمديدها، ينبغي أولا أن أن نأخذ في الاعتبار كل الظروف الحالية".

أوضح فيريشنين، الذي يترأس وفد المفاوضات الروسي، إن موسكو ترى أن المشاورات التي جرت في جنيف مع ممثلين عن الولايات المتحدة حول صفقة الحبوب كانت مفيدة للغاية.

وتابع قائلا: "وبالأمس، عقدنا جولة أخرى من المشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة، وهذا ليس الاجتماع الأول من نوعه، حيث تم عقد مشاورات هنا (في جنيف) وفي موسكو.. كانت مشاورات الأمس طويلة ومفيدة ومفصّلة".

كانت الأمم المتحدة قد دعت، الليلة الماضية، إلى الإسراع بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، وذلك عقب محادثات جرت بين كبار مسؤولي المنظمة ووفد روسي رفيع المستوى في جنيف لمناقشة مستقبل صفقة الحبوب المبرمة مع أوكرانيا.

أشارت الأمم المتحدة إلى أن "المشاورات البناءة" بين مسؤولين من الجانبين الأوكراني والروسي تواصلت لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقيتين الموقعتين في 22 يوليو الماضي في اسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية.

سويفت الأمم المتحدة الحبوب أوكرانيا تصدير

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