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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 13-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب مصر  استقرارا بدون أي تغيير في بداية تعاملات اليوم 13-11-2022؛ علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .

وخلال أسبوع ارتفع سعر المشغولات الذهبية  بقيمة 46 جنيه في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة. 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

وبلغ سعر عيار 21   نحو  1275 جنيه  للشراء و 1265 جنيه للبيع 

 

ووصل سعر عيار  18 نحو 1092 جنيه للشراء و 1084 جنيه للبيع.

 

و سجل سعر عيار 24 نحو 1457 جنيه  للشراء و 1446 جنيه.

 

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 44,962 ألف جنيه للبيع و 45.317 ألف جنيه للشراء


وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.45 مليون جنيه للبيع و 1.5 مليون جنيه للشراء


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 10.12 ألف جنيه للبيع و 10.2 ألف جنيه للشراء.

 

 

تسعيرة الذهب

 

تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم.

 


الذهب لماذا؟


يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

 

كيف يتم تحديد سعر الذهب 


يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

ويعتبر لمستهلكون الذهب الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

 

مصنعية الذهب

تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد  وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود، وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخرى والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

 

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