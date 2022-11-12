المصري يشرك لاعبين من فرق الشباب في مران الفريق الأول

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم السبت، مشاركة لاعبي فرق الشباب: مصطفى أيمن لاعب خط وسط فريق 1999، "عمرو المرسي مهاجم فريق 2001، أحمد شداد لاعب خط وسط فريق 2002، أحمد جوهر ظهير أيسر فريق 2002، عبد السلام العربي ظهير أيمن فريق 2002، إبراهيم سعيد لاعب خط وسط فريق 2003.

ووضع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، برنامجا تأهيليا خاصا للذين تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول خلال معسكره المغلق المقام حاليًا بالقاهرة.

وأكد المدير الفني للنادي المصري أن البرنامج سيقام بمتابعة من الكرواتي ليونارد سوفينا مخطط الأحمال البدنية للفريق.

جاء ذلك؛ في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال، وميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين، وعبد الله درويش المدير الرياضي للنادي.