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برلمان

عميد زراعة عين شمس : يجب مواجهة هدر الطعام

الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنه طبقا للإحصائيات العالمية هناك 800 مليون يعانون من سوء التغذية ويزيد هذا الرقم أكثر بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف: "هناك 4 شروط من أجل تحقيق الأمن الغذائي، الشرط الأول الوفرة سواء بوفرة السلعة محليا أو مستوردة، الشرط الثاني سهولة الوصول للسلعة، والشرط الثالث الجودة والشرط الرابع الاستدامة"، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي".

واستطرد: "هذا العالم خلق للاختلاف من أجل التكامل وليس التصارع، والاكتفاء الذاتي نوعي وكمي"، متابعا: "مصر لم تقف عاجزة أمام ملف التغيرات المناخية بل كانت هناك تنبؤات لهذا الملف وقد اتخذت الدولة الكثير من الإجراءات"، لافتا إلى أن أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو إطلاقها الخطة القومية للري المتطور، وكان الهدف منها أن كل قطرة مياه تساوي حياة، وهذه الخطة تم تنفيذها على مستوى الجمهورية .

وأشار السيد، إلى أن القارة الأفريقية من القارات المتضررة في ملف التغيرات المناخية وهي تخرج منها انبعاثات بنسبة لا تمثل 6 %، بينما الدول الصناعية ينتج عنها انبعاثات 94 %، ولذلك وجب على الدول الصناعية تحمل المسئولية، مؤكدا أن مصر تواجه التحديات وقادرة على المواجهة.

وأوصى الدكتور أحمد جلال السيد، بإدارة موارد مصر بعقلية جديدة حتى تعبر أي تحديات، مؤكدا أن مصر لديها عقول قادرة على إدارة الموارد.

وانتقد قانون التعاونيات، قائلا: هذا القانون عفى عليه الزمن، داعيا إلى تعديله في أسرع وقت ممكن من جانب مجلس النواب، كما أوصى باستخدام تقنية التكنولوجيا لزراعة اللحوم ومواجهة هدر الطعام ومواجهة السلوكيات الخاطئة للمواطنين في عملية الإسراف وهدر الطعام.

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان" قمة المناخ... الأمن الغذائي "، وذلك بالتزامن مع مؤتمر المناخ cop27 المنعقد بشرم الشيخ، وفي إطار حرص التنسيقية على فتح ومناقشة كافة القضايا والملفات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

أدار الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: الدكتور أحمد جلال السيد- عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، والنائبة أميرة صابر- أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد السباعي- وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.

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