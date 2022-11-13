عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام شيحة: مصر شاركت في إعداد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

عصام شيحة
عصام شيحة

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر شاركت في إعداد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الدولة المصرية من أصحاب الفضل في المنظومة الدولية فيما يتعلق بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان"، لافتا: "الهدف النبيل من المنظومة الدولية هو الحد من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار: "لا يوجد خلاف لدى الجميع في أن الكرامة الإنسانية تعلو على كل شيء، لذلك من المهم المحافظة على الكرامة الإنسانية، وخلافنا هنا مع ازدواجية المعايير".

وأوضح  عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،: "البعض يستخدم منظومة حقوق الإنسان كأداة من أدوات التدخل في الشئون الخارجية للدول"، مؤكدا: "مصر لم تجد فرصة للمشاركة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلا وشاركت فيها".
 

عصام شيحة مصر الميثاق العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

فيريرا يحسم موقفه النهائي من رحيل إمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد وصول الكرتونة لـ 50 جنيها.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

دعاء عجيب فى طلب الرزق .. واظب عليه كل يوم

سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 13-11-2022

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

1500 جنيه.. أرخص موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل

ما صفات أولياء الله الصالحين وكيف نكون منهم؟ علي جمعة يكشف الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في إطلالة رياضية جديدة.. شاهد

بسعر خيالي.. عرض صندل «ستيف جوبز» للبيع في مزاد علني

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ