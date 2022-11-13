عصام شيحة: مصر شاركت في إعداد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر شاركت في إعداد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الدولة المصرية من أصحاب الفضل في المنظومة الدولية فيما يتعلق بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان"، لافتا: "الهدف النبيل من المنظومة الدولية هو الحد من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار: "لا يوجد خلاف لدى الجميع في أن الكرامة الإنسانية تعلو على كل شيء، لذلك من المهم المحافظة على الكرامة الإنسانية، وخلافنا هنا مع ازدواجية المعايير".

وأوضح عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،: "البعض يستخدم منظومة حقوق الإنسان كأداة من أدوات التدخل في الشئون الخارجية للدول"، مؤكدا: "مصر لم تجد فرصة للمشاركة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلا وشاركت فيها".

