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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

التغيرات المناخية في ندوة لطب السويس والنيل للإعلام

صدى البلد

نظمت كلية طب السويس برئاسة الأستاذ الدكتور سعيد عبادي عميد الكلية ندوة بعنوان "التلوث البيئي وانعكاساته على تفشي الأمراض "برعاية أ.د. السيد الشرقاوي رئيس الجامعة وبالتنسيق مع مركز النيل للإعلام

تأتي الندوة في إطار أنشطة الجامعة المتعددة حول التغيرات المناخية، وأستضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية "Cop27 " بمدينة السلام "شرم الشيخ" الذي يعكس مكانة الدولة المصرية فى القيادة والمشاركة والتفاعل لأجل حل المشكلات والمخاطر التى يتعرض لها العالم  

تمت الندوة  بتنسيق أ.د. نيرمين سمير نصير وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بحضور أ. ماجدة عشماوي مدير مركز النيل للإعلام بالسويس، أ.د. يسرا سعيد استاذ طب الصناعات بكلية الطب جامعة السويس بحضور طلبة وطالبات كلية الطب البشرى

وفى كلمتها  اكدت "عشماوى" ان تلوث البيئة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع إذ يُعد أمن البيئة أحد اهم عناصر ديمومة الحياة السكانية كونه يسهم في قدرة السكان على ممارسة انشطتهم المختلفة.
وأشارت د. نرمين نصير الى أن  الخدمات الصحية تمثل حجر الزاوية في خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وأن كانت التنمية ترتبط بشكل أو بآخر بزيادة الأعباء على البيئة بمكوناتها المختلفة، لذلك كان من الضروري أن يتزامن الإسراع في التنمية مع دعم خدمات صحة البيئة تحقيقاً للهدف العام لمنظمة الصحة العالمية نحو تحقيق صحة أفضل للجميع.

وفي كلمتها أوضحت د. يسرا سعيد ان سبب التلوث البيئي يرجع بالدرجة الاولى الى قيام الإنسان بإدخال مواد غريبة فيها، وهذا التلوث يتسبب في مخاطر على صحة الانسان قد تمتد لفترات زمنية طويلة، وظهور العديد من الأمراض، كالأمراض السرطانية بمختلف أنواعها بسبب تلوث الهواء أو التربة أو المياه، ونتيجة لذلك تتعرض صحة الإنسان لخطر الاصابة بالأمراض المزمنة او المعدية او المميتة والتي تتمثل في امراض الجهاز التنفسي والقلب والحلق والصدر واحتقان الأنف، او الإصابة بالالتهابات جلدية او انتشار وباء الكوليرا والملاريا وفيروس شلل الاطفال وامراض الكبد بسبب إحتواء الماء على انواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا والفطريات الضارة.

وتطرقت "سعيد" إلى أن الإنسان هو الذي يتحكم بشكل أساسي في جعل هذه الملوثات إما مورداً نافعاً وتحويلها إلى موارد ضارة.

جدير بالذكر أن أنشطة وفعاليات الجامعة ذات الصلة بموضوع التغيرات المناخية متعددة وعلى شتى المستويات والتخصصات، سواء بعقد الندوات او ورش العمل او تقديم مشروعات بحثية تسهم في التقليل من خطر الانبعاثات الضارة، والمشاركة الايجابية في فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 التي تعقد برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

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