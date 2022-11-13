عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بايرن ميونخ يعلق على علاج ساديو ماني بالسحر

ماني
ماني

أكد الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ على أهمية تواجد ساديو ماني رفقة منتخب بلاده السنغال في نهائيات كأس العالم قطر 2022 .

وقال ناجلسمان خلال تصريحاته : ساديو ماني ايقونة عالمية ومهم للسنغال لهذا السبب يحاولون ايجاد الطرق لعلاجه حتى يتمكن من لعب كأس العالم .

وعن تصريحات فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن علاج ماني بالسحر قال مدرب بايرن ميونخ : من الطبيعي أن يلجأ السنغاليون لطرق غير عادية لتعافي ماني وهم يعتمدوا عليه

ويقع منتخب السنغال مع مجموعة تضم كلا من قطر وهولندا والاكوادور . 


أعلن اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن قائمة أسود التيرانجا المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وشهدت قائمة منتخب السنغال، تواجد ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ، رغم تعرضه لإصابة قوية في القدم خلال مباراة الأخيرة ضد فيردر بريمن بالدوري الألماني.


ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات قطر هولندا والإكوادور.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر بمشاركة منتخب السنغال.

كما شهدت قائمة منتخب السنغال غياب 27 لاعبا محترفا عن المونديال واكتفي اليو سيسيه بالعناصر التي أعلن عنها مؤخرا.

فيما جاءت قائمة منتخب السنغال الرسمية للمونديال على النحو التالي :


حراس المرمى: إدوارد ميندي-  ألفريد جوميز - سيني دينج.

خط الدفاع: إدريسا غانا - شيخو كوياتي - نامباليس ميندي - كريبان دياتا - بابي غايي - بابي سار - باثي سيس - مصطفى نامى - مامادو ندياي.

خط الوسط:  خاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - يوسف ديالو - فودي بالو توري - بابي  سيسي - إسماعيل جاكوبس - فورموس ميندي.

خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيل سار-  بولايي ديا - بامبا دينج - فامارا دييدهيو - نيكولاس جاكسون - إليمان نداي.

السنغال منتخب السنغال كأس العالم 2022 ساديو ماني ماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

فيريرا يحسم موقفه النهائي من رحيل إمام عاشور

الخطيب يتخذ إجراء جديدًا لحل أزمة غرامة كهربا للزمالك

ترشيحاتنا

وكيل سيف الجزيري يحسم مستقبله مع الزمالك

بدل إطعامها.. شاهد عريس يحطم التورتة في وجه العروس|فيديو

حادث مرعب.. اصطدام طائرتين في الجو خلال عرض عسكري بالولايات المتحدة|فيديو

الحزب الديمقراطي يحتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ الأمريكي

الأهلي يفكر في إعارة مصطفى ميسي ويحدد موقفه من تجديد عقد محمد هاني

أغلى سيارة من لامبورجيني بالإمارات موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في إطلالة رياضية جديدة.. شاهد

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ