مدرب بايرن ميونخ يعلق على علاج ساديو ماني بالسحر

أكد الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ على أهمية تواجد ساديو ماني رفقة منتخب بلاده السنغال في نهائيات كأس العالم قطر 2022 .

وقال ناجلسمان خلال تصريحاته : ساديو ماني ايقونة عالمية ومهم للسنغال لهذا السبب يحاولون ايجاد الطرق لعلاجه حتى يتمكن من لعب كأس العالم .

وعن تصريحات فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن علاج ماني بالسحر قال مدرب بايرن ميونخ : من الطبيعي أن يلجأ السنغاليون لطرق غير عادية لتعافي ماني وهم يعتمدوا عليه

ويقع منتخب السنغال مع مجموعة تضم كلا من قطر وهولندا والاكوادور .



أعلن اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن قائمة أسود التيرانجا المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وشهدت قائمة منتخب السنغال، تواجد ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ، رغم تعرضه لإصابة قوية في القدم خلال مباراة الأخيرة ضد فيردر بريمن بالدوري الألماني.



ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات قطر هولندا والإكوادور.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر بمشاركة منتخب السنغال.

كما شهدت قائمة منتخب السنغال غياب 27 لاعبا محترفا عن المونديال واكتفي اليو سيسيه بالعناصر التي أعلن عنها مؤخرا.

فيما جاءت قائمة منتخب السنغال الرسمية للمونديال على النحو التالي :



حراس المرمى: إدوارد ميندي- ألفريد جوميز - سيني دينج.

خط الدفاع: إدريسا غانا - شيخو كوياتي - نامباليس ميندي - كريبان دياتا - بابي غايي - بابي سار - باثي سيس - مصطفى نامى - مامادو ندياي.

خط الوسط: خاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - يوسف ديالو - فودي بالو توري - بابي سيسي - إسماعيل جاكوبس - فورموس ميندي.

خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيل سار- بولايي ديا - بامبا دينج - فامارا دييدهيو - نيكولاس جاكسون - إليمان نداي.