موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام والقنوات الناقلة

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا علي منافسه فولهام اليوم علي ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز .
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام
ويواجه فريق مانشستر يونايتد منافسه فولهام اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN sports 2HD Premium بتعليق رؤوف خليفه
ويسعي مانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج الابتعاد بفارق النقاط عن ليفربول غريمه التقليدي وصاحب المركز السادس حاليا .
ترتيب مانشستر يونايتد
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري النجليزي برصيد 23 نقطة بينما يحتل فريق فولهام المركز التاسع برصيد 19 نقطة