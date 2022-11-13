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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مرتقب.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13-11-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم الاحد 13-11-2022

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 13-11-2022، عقب ارتفاعها خلال تعاملات أول الشهر الجاري “نوفمبر 2022”. ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم.

وأعلنت مصانع حديد التسليح في مصر رفع أسعار بيع منتجاتها  منذ بداية شهر نوفمبر الجاري بمتوسط 2000 جنيه في الطن، مبررين ذلك بـ ما فعله قرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي من صعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وسط توقعات بعودة الأسعار للانخفاض خلال الفترة المقبلة.

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سعر الحديد اليوم في مصر

وصل سعر حديد عز 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع 

 وسجلت أسعار الحديد لـ السويس للصلب  19550 جنيهًا 

وصل سعر حديد التسليح في بشاي للصلب 19600 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد شهر نوفمبر 

وصل حديد الجيوشي للصلب منذ بداية نوفمبر إلى   19200 جنيهًا 

 وسجل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

ووصل سعر حديد الجارحى بسعر 19400 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد المراكبي 19550 جنيه للطن 

أسباب زيادة أسعار الحديد  

قال المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الحديد  يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل.

سوق الحديد في مصر 

 فى تصريحات سابقة، توقع اسلام الجيوشي اتجاه الأسعار للهبوط خلال الايام القادمة في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط. 

 

اســعار الاســـمنت 


سجل سعر أسمنت لافارج «المخصوص» 1573 جنيهًا للطن، ووصل سعر طن أسمنت وادي النيل   إلى 1550 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت السويدي ليصل عند 1640 جنيهًا للطن

 

واستقر سعر أسمنت العربية المسلح عند 1595 جنيهًا، وسجل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف  1495 جنيهًا للطن، كما استقر سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1590 جنيهًا للطن

وسجل  سعر «الأسمنت الأبيض العادة» 2.600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 2.525 جنيه للطن، فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2.525 جنيه.

وسعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» يسجل 1640 جنيهًا للطن، ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

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