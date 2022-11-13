خاص| وزير الزراعة الأسبق يحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب المناخ

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية ووزير الزراعة الأسبق، أنه لأول مرة يتم تحديد أيام أنشطة لـ الزراعة، والتغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة.

وأضاف رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية ووزير الزراعة الأسبق، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد بقمة المناخ، أنه تم عقد أكثر من ندوة وتم الحديث عن كيف يتم التأقلم مع الظروف المناخية، و كيف يتم الاستفادة من الدعم المادي الذى سيتوفر لـ المجال الزراعي.

وأشار إلى أن العالم بالكامل معرض لـ ازمة غذاء، وذلك بسبب التغيرات المناخية، وأن مصر ليست منعزلة عن العالم وهى الأخرى معرضة لـ أزمة غذاء، وذلك بسبب التغيرات المناخية و أزمة الزيادة السكانية، مؤكدة :" احنا عدد السكان بيرتفع 2 مليون شخص و أكثر فى العام و هذا يعنى تعداد دولة ".