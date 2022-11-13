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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 13-11-2022

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب  اليوم الأحد 13-11- 2022.

 

أسعار الذهب


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1457 جنيهات للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1275 جنيها.
 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1093 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 10200 جنيه

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

الذهب اسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 المواطنين عيار 24

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