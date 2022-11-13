الوفد التونسي بـ كوب 27: نطمح بالمرور سريعا من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ

قال محمد الزمرلي رئيس الوفد التونسي المفاوض بقمة المناخ، إن الوفد المشارك بقمة المناخ يتألف من 100 مشارك منهم 40 مفاوضين و60 ممثلين للمنظمات المجتمع المدني، واصفًا هذا العدد بالكبير وذلك لأن مصر قريبة من تونس وكل التونسين يتمنوا زيارتها.



وأضاف “الزمرلي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه حتى الآن يتم العمل لتفعيل اتفاقية باريس حول المناخ، حيث تم التوصل إلى الآليات ( الكيف)، متابعًا أنه اليوم في مصر في كوب 27 يتم الحديث حول كيفية المرور إلى العمل و التنفيذ.



وأكد: "نطمح بأن نمر سريعا من مرحلة الحديث والتفاوض إلى التنفيذ"، لافتًا إلى أن مشكلة التغيرات المناخية نشعر بها في الحياة اليومية، فتونس تعاني من مشكلة ندرة المياه والأمن الغذائي و مشكلات في قطاع الزراعة، معقبًا: “ المواطن التونسي والعربي لم يعد آمن في غذائه بسبب التغيرات المناخية”.



