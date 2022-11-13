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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديق سمير غانم فى حكاية ميزو.. وفاة الفنان سامى فهمى

سامى فهمى
سامى فهمى

توفى منذ قليل الفنان سامى فهمى والذى اشتهر بعدد من الأعمال الكوميدية. 

وأعلنت الخبر شقيقته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك “أخويا سامي فهمي ..البقاء لله”. 

ويعد الفنان سامى فهمى من النجوم الذين برعوا فى تجسيد عدد من الأدوار رغم ظهوره فى الأعمال بشكل ثانوى إلا أنه استطاع أن يلفت الأنظار اليه بأدائه المتميز ،ولعل من أبرز الأعمال التى يتذكرها الجمهور له مسلسل “حكاية ميزو” وكان آخر أعماله فيلم “ورقة جمعية”. 

تخرج سامى فهمى في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، اشترك في مسرحية (القاهرة في ألف عام)، ومسلسل (الأيام) 1979، ونال شهرة معقولة ثم اختفى عن الحياة الفنية حيث سافر إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية لدراسة اﻹخراج، ثم قرر الاستقرار هناك حيث اتجه لمجال اﻷعمال.

 أبرز أدواره كانت في مسلسلات "برج الحظ، عملية نضيفة 100%، حكاية ميزو، فرصة العمر". 

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