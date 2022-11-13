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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة لجميع العقلاء.. تحذير روسي جديد من استخدام أسلحة دمار شامل بأوكرانيا

أسلحة دمار شامل
أسلحة دمار شامل

وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، رسالة لجميع العقلاء حذر فيها ضمنيا من استخدام وسائل دمار شامل ولكن في الوقت المناسب.

وقال إن روسيا لم تستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كل ما في ترسانتها من أسلحة دمار.

وكتب مدفيديف على قناته في تيليجرام: "روسيا، لأسباب واضحة لجميع العقلاء، لم تستخدم بعد كل الأسلحة التي تملكها في ترسانتها، ولم تضرب جميع أهداف العدو في المناطق المأهولة بالسكان".

وأشار إلى أن "السبب في ذلك لا يعود فحسب للمشاعر البشرية المتاصلة فينا. فكل شيء سيحدث في وقته المناسب".

وأضاف أن "تحقيق النصر، يستوجب التمسك بالوحدة، والعمل اليومي الجاد، والروح المعنوية العالية".

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وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن "روسيا في ظروف العمليات القتالية تحرص على حياة جنودها ومدنييها قدر الإمكان". مؤكدا أن روسيا تحمي مواطنيها و تستعيد أراضي الأجداد وهذه العملية سوف تستمر.

وقال مدفيديف إن روسيا حاليا تؤسس "النظام العالمي المستقبلي، وليست الولايات المتحدة مع بريطانيا وكييف المظلمة".

وأشار إلى أن روسيا "تقاتل بمفردها حلف الناتو والعالم الغربي، وهناك حقيقة واحدة: نحن بمفردنا سنتمكن من تدمير عدو قوي أو تحالف معاد".

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