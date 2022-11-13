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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

لقاءات مكثفة بين وزيرة التعاون الدولي وشركاء التمويل الأوروبيين خلال مؤتمر المناخ

صدى البلد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عدد من اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار علاقات التعاون الإنمائي المشتركة بين الجانبين، وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

لقاء المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  يانوش فويتشوفسكي، المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر.

وتناول اللقاء مناقشة التعاون الثنائى بين الجانبين في مجال الغذاء، لاسيما فيما يتعلق بمبادرة "مرفق الغذاء" التى أطلقتها المفوضية الأوروبية لدعم جهود الأمن الغذائي في مصر وتم من خلالها تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون يورو، والذى ستستفيد منه كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما تطرق الجانبان في الاجتماع إلى المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها فى إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لاسيما محوري الامن الغذائي والمائي، ويشتملان على 8 مشروعات ذات أولوية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ولدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

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ويسهم بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب العديد من شركاء التنمية في توفير التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وقائمة المشروعات القومية الخضراء E-PACT، كما يسهم الاتحاد الاوروبي بشكل مباشر في بعض العمليات بمنح تنموية مثل "مشروع الصناعات الخضراء المستدامة"،  المخطط تمويلها بمبلغ 30 مليون يورو ، كما أنه يقدم ضمانات لجميع البرامج الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي.

مبادرة جنوب الجوار الأوروبي

في سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في ملتقى الشباب الذى نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرته لجنوب الجوار الأوروبي EU Jeel Connect، بحضور السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وحضره مجموعة من الشباب المصرى الملهم في مجالات عمل مختلفة، حيث تم فتح باب النقاش والآراء حول العديد من الموضوعات الشبابية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة حالية تولى اهتماما للشباب، وأن هناك مشاركة حقيقة منهم فى العديد من المجالات، كما ان هناك البرامج المزمع تنفيذها حاليا والتى توضح مدى سعي الدولة لتحقيق أهدافها التنموية بمشاركة كافة الفئات.

وأطلق الاتحاد الأوروبي برنامج EU Jeel Connectors، خلال العام الجاري والتي تستهدف دعم وتنمية قدرات الشباب في منطقة جنوب الجوار الأوروبي، والتي تضم مجموعة من الشباب الملهم من مصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس"، والذين سيعملون بشكل وثيق مع برنامج الجوار الجنوبي الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي،  لتعزيز مشاركة الشباب وطرح رؤاهم وأفكارهم، وتعزيز فرص التعليم التوظيف والمشاركة.

جلسة نقاشية حول تحلية المياه وجهود التكيف

من ناحية أخرى شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمها بنك الاستثمار الأوروبي حول "تحلية المياه كحل من حلول التكيف في الشرق الأوسط"، بمشاركة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والعديد من المسئولين.

وأكدت "المشاط"، خلال اللقاء، على أهمية التوسع في حلول التكيف مع التغيرات المناخية لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة مشروعات تحلية مياه البحار لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، موضحة أن التغيرات المناخية تنعكس بشكل سلبي على توافر المياه لاسيما في ظل النمو الهائل لعدد السكان.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعمل من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي" على تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ثلاثة محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ونوهت بأن محور المياه يتضمن عدد من مشروعات تحلية المياه التي تعزز الإدارة الاستدامة للموارد المائية في مصر، حيث سيتم تدشين 5 محطات لتحلية مياه البحار بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا باستخدام الطاقة النظيفة.

وزارة التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27

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