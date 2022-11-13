كنت صديقا عطوفا.. محمد صبحى يرثى سامى فهمي بكلمات مؤثرة

نشر الفنان محمد صبحى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ينعى فيه الفنان الراحل سامى فهمى والذى رحل بعد صراع مع المرض.

وقال محمد صبحى :"إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا صديقي الغالي وزميلي وأخي الفنان سامي فهمي، لقد تلقيت نبأ رحيلك بألم وأسى".

وأضاف محمد صبحى : "شريط الذكريات بيننا لم يتوقف، آخرها من أسبوعين، رحمة الله عليك، كنت صديقًا وفيًا مخلصًا عطوفًا على من حولك وأولهم أنا، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته، وللأسرة الصبر والسلوان، عزائي للصديقة الفنانة عايدة فهمي، شقيقة سامي، وإلى أسرته زوجته وابنته”.

توفى اليوم الفنان سامى فهمى بعد صراع مع المرض فى أيامه الأخيرة ،وهو أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم أعمال فنية ناجحة وشقيقته الفنانة عايدة فهمي.

وتعرض سامى فهمى فى أيامه الأخيرة إلى أزمة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وبعدها توفى.

ومن المقرر أن تقام جنازة وعزاء الفنان سامى فهمى فى مسقط رأسه بالإسكندرية ولكن لم يتم تحديد موعد محدد لها.

سامى فهمى

وأعلنت الخبر شقيقته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك “أخويا سامي فهمي ..البقاء لله”.

ويعد الفنان سامى فهمى من النجوم الذين برعوا فى تجسيد عدد من الأدوار رغم ظهوره فى الأعمال بشكل ثانوى إلا أنه استطاع أن يلفت الأنظار اليه بأدائه المتميز ،ولعل من أبرز الأعمال التى يتذكرها الجمهور له مسلسل “حكاية ميزو” وكان آخر أعماله فيلم “ورقة جمعية” وشقيقته فنانة مشهورة وهى عايدة فهمى.

تخرج سامى فهمى في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، اشترك في مسرحية (القاهرة في ألف عام)، ومسلسل (الأيام) 1979، ونال شهرة معقولة ثم اختفى عن الحياة الفنية حيث سافر إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية لدراسة اﻹخراج، ثم قرر الاستقرار هناك حيث اتجه لمجال اﻷعمال.

أبرز أدواره كانت في مسلسلات "برج الحظ، عملية نضيفة 100%، حكاية ميزو، فرصة العمر".