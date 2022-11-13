لدعم الاقتصاد الإبداعي| تفاصيل أحدث حملة عالمية للعمل على مواجهة التغيرات المناخية

أطلقت تيك توك المنصة العالمية تزامنا مع قمة المناخ مؤخرًا برنامج Creator Hub، واتخذت من قضية التغير المناخي عنواناً للبرنامج هذا العام.



جاءت هذه الخطوة لدعم الاقتصاد الإبداعي المزدهر في المنطقة والمساهمة في دعم قضية عالمية.



يساهم البرنامج في دعم المجتمع من خلال تشجيع المستخدمين على الانضمام إلى المناقشات المتعلقة بالمناخ واتخاذ إجراءات فعّالة تؤثر بشكل إيجابي على الكوكب وبالتالي تثقيف المستخدمين وإلهامهم لمناصرة قضايا البيئة.



ويأتي ذلك بالتعاون مع المبدعين والمنظمات التي تتبنى نفس الاهتمامات.



وانضم إلى المبدعين في مجال البيئة على مستوى العالم لاتخاذ إجراءات متعلقة بالمناخ #ClimateAction مع بث مباشر لتيك توك من COP 27.