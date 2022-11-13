عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل افتتاح المهرجان.. محمد حفظى يوجه رسالة إلى إدارة القاهرة السينمائى

محمد حفظى
محمد حفظى

نشر المنتج محمد حفظى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجه من خلاله رسالة الى الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى. 

وقال محمد حفظى : “بتمنى النجاح والتوفيق لإدارة المهرجان في دورته الـ 44، بقيادة الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان أمير رمسيس.. المهرجان مش مجرد افتتاح وختام، فريق البرمجة، اندرو وفريقه وطبعا أمير، قدروا يجمعوا مجموعة من أهم أفلام 2022، أتمنى أن كل اللي مهتم بالسينما يشارك ويحضر الأفلام والندوات”.

تفتتح اليوم من دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح  فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وأعربت وزيرة الثقافة،  عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.

حسين فهمى وبيلا تار  

كان الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي و امير رمسيس مدير المهرجان، قد استقبلا  المخرج الكبير بيلا تار في مطار القاهرة.

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل فعاليات الدورة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر المقبل، ومن بينها ماستر كلاس وورشة صناعة الأفلام التي سيقدمها المخرج المجري الكبير بيلا تار.

محمد حفظي المنتج محمد حفظي أخبار محمد حفظى أعمال محمد حفظى Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة العشرات في انفجار ضخم وسط إسطنبول | شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. الجرام يقترب من 1500 جنيه لأول مرة

زيادة 16 قرشا.. سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأحد

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

1457 للجرام.. ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 13-11-2022

وأنت السبب يابا.. فشل في برج القاهرة فقفز من أعلى القلعة|فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. الأخضر يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا

توقيعي للزمالك قتلهم.. عبد الله السعيد يطلق قذائفه المدوية ضد الأهلي

موضوعات متعلقة

يا أحلى وأغلى رودى.. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته

مكان تشييع جنازة وعزاء الفنان الراحل سامى فهمى

تعليق جديد لوالد حسام حبيب بعد عودة نجله لـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

كنت صديقا عطوفا.. محمد صبحى يرثى سامى فهمي بكلمات مؤثرة

شقيقته فنانة مشهورة.. اللحظات الأخيرة فى حياة سامى فهمى

وفاة الفنان سامي فهمي.. تفاصيل شائعة ارتكابه جريمة قتل والهروب لأمريكا

بالعين السخنة.. أمير كرارة وياسمين صبرى يبدآن في تصوير العو

صديق سمير غانم فى حكاية ميزو.. وفاة الفنان سامى فهمى

ترشيحاتنا

"كاف" يعلن توقيع عقود استضافة كوت ديفوار لأمم أفريقيا 2023

التغيرات المناخية تهدد قوت الغلابة.. هل تختفي الزراعة وتتحول الأراض لصحراء|تقارير صادمة

موقع عالمي يدعو السائحين لزيارة مصر .. ويؤكد: هذه الأماكن الأفضل

فتح باب التقديم للمعلمين للعمل في وظائف مدارس التكنولوجيا

انفجار إسطنبول.. السلطات تعلن العدد الرسمي للقتلى والجرحى

9 حالات للتصالح .. مشروع قانون جديد لتقنين مخالفات البناء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم حاجة الثقة.. مليونير يبحث عن زوجة بعد فوزه باليانصيب

لأول مرة.. شاهد| دينا الشربيني وشيرين رضا من كواليس عمل درامي

طفح جلدي يثير التساؤلات.. ما سر ظهور بقع حمراء في ذراع مايان السيد | صور

كله ترتر وألوان غريبة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بفستان افتتاح مهرجان القاهرة

فيديو

السيارة والوظيفة.. سعوديات يوثقن عقود زواجهن بشروط غريبة| شاهد

رخصة مزاولة مهنة معلم.. 8 تفاصيل تكشفها وزارة التعليم| تغطية خاصة

تراجع كبير .. سعر كرتونة البيض وكيلو الدواجن اليوم

تحذير من الأرصاد .. نشاط للرياح وسقوط أمطار خلال ساعات |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ