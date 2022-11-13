تركيا.. مقتل 4 وإصابة 11 في انفجار شارع الاستقلال وسط إسطنبول

أفادت قناة “روسيا اليوم” بوقوع قتلى وجرحى جراء انفجار في شارع الاستقلال وسط اسطنبول.

وأضافت، غنه تم تسجيل 4 وفيات و11 إصابة حتي الآن بعضها خطيرة جدا، مشيرة إلى أن الشارع المشهور بكونه وجهة السياح المحببة في المدينة، كان مزدحما جدا لحظة الانفجار.

وأكد والي مدينة اسطنبول على وقوع قتلى وجرحى في انفجار ميدان تقسيم وسط اسطنبول.

وقال رئيس بلدية سطنبول أكرم إمام أوجلو، في تغريدة على "تويتر": "من الضروري مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا فيما يتعلق بالانفجار في شارع الاستقلال، وتجنب المشاركات التي قد تسبب الخوف والذعر. وسوف نقدم معلومات صحية مع جميع الفرق ذات الصلة في المنطقة".

وقالت شبكة "سي.إن.إن ترك" إن الانفجار وقع بشارع استقلال، الذي يعتبر أحد أشهر شوارع تركيا، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا حتى الآن.

من جانب آخر، ذكرت قناة "تي.آر.تي" التركية، إن هناك تواجد كثيف لرجال الشرطة والإسعاف في منطقة الانفجار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة الانفجار في شارع الاستقلال.