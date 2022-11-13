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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة هلع المارة في شارع الاستقلال بعد انفجار اسطنبول | شاهد

من موقع الانفجار
من موقع الانفجار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة هلع المارة في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية، بعد وقوع انفجار ضخم هناك.

وبحسب وسائل إعلام تركية، أسفر الانفجار عن إصابة 11 شخص حتى الآن، فيما ذكرت تقارير أخرى عن وقوع 4 قتلى.

من جانبه، قال رئيس بلدية مدينة إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، إن الانفجار الضخم الذي وقع بشارع الاستقلال في المدينة، خلف عددًا من القتلى والجرحى.

بيان عاجل من محافظ إسطنبول بشأن وقوع انفجار ضخم في شارع الاستقلال

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وأضاف أوغلوا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "جميع فرق الإسعاف والأمن متواجدة الآن في مكان انفجار شارع الاستقلال".

من جانب آخر، ذكرت قناة "تي.آر.تي" التركية، إن هناك تواجد كثيف لرجال الشرطة والإسعاف في منطقة الانفجار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

منجم الفحم

وفي وقت سابق، أسفر انفجار في منجم فحم شمالي تركيا،عن مقتل 22 وجرح 28 آخرين على الأقل، بينما يحاصر عشرات من عمال المنجم، وقال مسؤول إنه تم إنقاذ 14 عاملا أو تمكنوا من الخروج بأنفسهم.

ولقي 22 شخصا على الأقل حتفهم وجرح 28 شخصا آخرين في انفجار في منجم فحم بشمال تركيا، بحسب ما أعلن وزير الصحة التركي، الجمعة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى عشرات العمال المحاصرين تحت الأرض.

ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الرسمية الأولى التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين خوجة، فيما قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن العشرات محاصرون على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعرقل مع حلول الليل.

وما زال سبب انفجار المنجم الواقع في بلدة أماصرة بمحافظة بارتين الساحلية على البحر الأسود قيد التحقيق.

وقال رجائي شاكير، عمدة أماصرة، لقناة تلفزيونية تركية إنه كان هناك 87 عاملا داخل المنجم وقت وقوع الانفجار.

وأضاف أن 14 عاملا على الأقل إما خرجوا من المنجم بأنفسهم أو تم إنقاذهم. وكان اثنان منهم مصابين.

ووفقا للمعلومات المتاحة، قال العمدة إن 6 من العمال كانوا راقدين "بلا حراك" داخل المنجم، لكنه تابع أنه لا يعلم ما إذا كانوا لقوا مصرعهم أو أصيبوا فقط.

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