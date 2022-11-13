الفيروس الخلوي.. طبيب صدر يكشف أعراض الإنفلونزا الجديدة

كشف الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة سابقا، حقيقة انتشار الفيروسات الصدرية بين طلاب المدارس.

وقال أيمن سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إنّه مع دخول الشتاء تتغير درجات الحرارة وتيارات الهواء، وينتشر ما يسمى بـ«الفيروس الخلوي» الذي يعتبر أحد فيروسات الجهاز التنفسي وهو نوع من الإنفلونزا.

وتابع أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة سابقا، أنّ الأطفال في سن الـ 5 و6 سنوات أكثر عرضة لظهور أعراض الإصابة بالفيروس الخلوي، لافتا إلى الحالات المنتشرة حاليا بين الأطفال ليست لها علاقة بفيروس كورونا.

كشف أيمن سالم، أنّ الفيروس الخلوي يعتبر دورًا محدودًا يستغرق نحو أربعة أيام ثم يختفي دون الحاجة إلى تناول مضادات حيوية.

أوضح أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة سابقا، أن أعراض الفيروس الخلوي عبارة عن سعال وكحة وحرقان بالحلق وارتفاع الحرارة، ناصحا المصابين بالبقاء في المنزل لكسر دورة انتشار الفيروس مع تناول السوائل لعدم حدوث جفاف.

عدم خطورة الفيروس الخلوي

أكد أيمن سالم، عدم خطورة الفيروس الخلوي، لكن حينما ترتفع درجات حرارة جسم الطفل لفترة تمتد لأكثر من 3 أيام ينبغي التوجه إلى الطبيب، مشيرا إلى أنه يجب الاعتناء بالأطفال وكبار السن فيما يخص ارتفاع الحرارة، وفي حالة عدم تحسن الكحة يفضل البحث عن علاج أكثر فاعلية