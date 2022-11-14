5 سيارات سيدان بالسعودية تبدأ من 41 ألف ريال .. صور

يحتوي السوق السعودي على مجموعة من السيارات المتنوعة، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت ان تحتل مكانة كبيرة داخل اسواق السيارات، نسبة الى ابعادها القياسية المتقاربة نسبيًا، والمساحة الداخلية المناسبة، بالإضافة إلى التجهيزات التي ينفرد بها كل صانع.

في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات سيدان بالسعودية تبدأ من 41 ألف ريال.

5 سيارات سيدان بالسعودية

1 – ميتسوبيشي اتراج 2023

تأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بمحرك 1200 سي سي 3 سلندر، ويستطيع ضخ 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران 100 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة دفع امامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، وامكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 14 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 من 41,400 ريال حتى 46,000 ريال.

5 سيارات سيدان بالسعودية

2 – كيا سيراتو 2023

تضم السيارة كيا سيراتو 2023 محرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، مع عزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، وقوة قدرها 128 حصانا، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع الامامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة كيا سيراتو 2023 نحو 88.088 ريال حتى 100.968 ريال.

5 سيارات سيدان بالسعودية

3 – هيونداي ازيرا 2023

زودت السيارة هيونداي ازيرا 2023 بمحرك 3500 سي سي مكون من 6 اسطوانات، يمكنه ضخ 286 حصانا، وعزم اقصى للدوران 338 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي، وسرعة قصوى 230 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.4 ثانية.

تقدم الفئة الاولى من السيارة هيونداي ازيرا 2023 بسعر 145,975 ريال، و 191,975 ريال للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

5 سيارات سيدان بالسعودية

4 – تويوتا كورولا 2023

دعمت السيارة تويوتا كورولا 2023 بمحرك 1500 سي سي بقوة 119 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 168 حصانا، سعة 2000 سي سي، وبعزم اقصى للدوران 200 نيوتن/متر، جميعهم مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، إلى جانب محرك هايبرد سعة 1800 سي سي، وبقوة 121 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن/متر.

تبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 من 75,555 ريال إلى 100,740 ريال.

5 سيارات سيدان بالسعودية

5 – نيسان التيما 2023

تتسارع السيارة نيسان التيما 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8 ثواني، حيث تعمل بمحرك 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع ضخ 188 حصانا، وعزم دوران 244 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات CVT اوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة.

تقدم السيارة نيسان التيما 2023 بسعر يتراوح بين 99,399 ريال و 130,599 ريال.