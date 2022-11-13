افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. دينا بفستان شفاف وهبة السيسي بالحجاب.. شاهد

حضر عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما إلى دار الأوبرا لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ44 التي تحمل أسم الفنان الراحل سمير صبري.





وحرص على الحضور الفنانة دينا التى ظهرت على الريد كاربت بفستان قصير شفاف، فيما حضرت هبة السيسي بفستان أكثر جرأة إلا انها أثارت الجدل بارتدائها حجاب مع هذا الفستان الجرىء.





حسين فهمي يحرج بوسي شلبي :

وأحرج الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة؛ الإعلامية بوسي شلبي بعد طلبها التصوير معه على الريد كاربت .

وفاجأ حسين فهمي بوسي شلبي برد غير متوقع قائلا :" مش هتصور معاكي بالفستان ده ". وحرص الفنان أحمد الفيشاوي على حضور افتتاح مهرجان القاهرة بدورته ٤٤ حيث تواجد ببدلة بينك.

وقام أحمد الفيشاوي برقصات غريبة على الريد كاربت ؛ خاصة وانها المرة الاولي التي يظهر في مهرجان بدون طليقته ندى الكامل.

مهرجان القاهرة :

ونشر المنتج محمد حفظى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجه من خلاله رسالة الى الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى.

وقال محمد حفظى : “بتمنى النجاح والتوفيق لإدارة المهرجان في دورته الـ 44، بقيادة الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان أمير رمسيس.. المهرجان مش مجرد افتتاح وختام، فريق البرمجة، اندرو وفريقه وطبعا أمير، قدروا يجمعوا مجموعة من أهم أفلام 2022، أتمنى أن كل اللي مهتم بالسينما يشارك ويحضر الأفلام والندوات”.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي:

افتتحت اليوم من دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن. كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري. شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف. وأعربت وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.