سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين 14-11-2022

استقر سعر الدولار مستهل تعاملات الأسبوع الجاري وتشهد العملة الأمريكية صعودا محليا منذ قرار البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.

سعر الدولار اليوم



ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سعر الدولار فى مصر



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 24.42جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك(الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات،المشرق،الأهلى المتحد ،الاستثمار العربي،مصر إيران -ميد بنك) نحو 24.40جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنك التجاري الدوليCIB نحو 24.39جنيه للشراء و 24.44جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنك فيصل الإسلامي نحو 24.39جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزي



سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.38جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى بنوك (الإسكندرية،العربى الافريقى الدولى)نحو 24.38جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ،قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد) نحو 24.35جنيه للشراء و 24.45جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (مصر و الأهلي ) نحو 24.34جنيه للشراء و 24.39جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني، العقارى المصري العربي) نحو 24.34جنيه للشراء و 24.44جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (المصرف العربي الدولي،البركة) نحو 24.32جنيه للشراء و 24.42جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 24.15جنيه للشراء.