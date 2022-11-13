أخبار الفن.. عمرو دياب يظهر بحلق.. وحسين فهمي يحرج بوسي شلبي.. وإطلالة فنانة بفستان شفاف

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن حسين فهمي ومهرجان القاهرة وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب و عمرو دياب:



أحرج الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، الإعلامية بوسي شلبي، بعد طلبها التصوير معه على الريد كاربت.

وفاجأ حسين فهمي، بوسي شلبي برد غير متوقع، قائلا "مش هتصور معاكي بالفستان ده".

أثارت الفنان جورجينا طواف الجدل بعد ظهورها بفستان شفاف على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ٤٤

كشف منظم الافراح الشهير أحمد ياسين حقيقة إقامة حفل زفاف للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد صورته معا.

ظهر الفنان عمرو دياب وهو يرتدي حلق، خلال حفل أحياه في تركيا؛ مما أثار حفيظة الجمهور الذي جاءت معظم تعليقاته، مهاجمة للهضبة.

أثارت الفنانة هند عاكف الجدل على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعدما حاول المنظمون منعها من الدخول بسبب ارتدائها فستان مخالف للتعليمات.