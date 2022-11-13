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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. عمرو دياب يظهر بحلق.. وحسين فهمي يحرج بوسي شلبي.. وإطلالة فنانة بفستان شفاف

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن حسين فهمي ومهرجان القاهرة وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب و عمرو دياب:


فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده


أحرج الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، الإعلامية بوسي شلبي، بعد طلبها التصوير معه على الريد كاربت.

وفاجأ حسين فهمي، بوسي شلبي برد غير متوقع، قائلا "مش هتصور معاكي بالفستان ده".


الأجرأ.. جورجينا طواف تظهر بفستان شفاف على ريد كاربت مهرجان القاهرة

أثارت الفنان جورجينا طواف الجدل بعد ظهورها بفستان شفاف على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ٤٤

مفيش فرح .. منظم أفراح يكشف حقيقة إقامة حفل زفاف لشيرين وحسام حبيب.. شاهد

كشف منظم الافراح الشهير أحمد ياسين حقيقة إقامة حفل زفاف للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد صورته معا.

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

ظهر الفنان عمرو دياب وهو يرتدي حلق، خلال حفل أحياه في تركيا؛ مما أثار حفيظة الجمهور الذي جاءت معظم تعليقاته، مهاجمة للهضبة.


من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

أثارت الفنانة هند عاكف الجدل على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعدما حاول المنظمون منعها من الدخول بسبب ارتدائها فستان مخالف للتعليمات.

حسين فهمي شيرين عبد الوهاب مهرجان القاهرة حسام حبيب عمرو دياب

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فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

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