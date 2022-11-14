فعل هذه الإعدادات فورا.. وحافظ على بطارية هاتفك من الاستنزاف

يعتقد الكثيرون أن إغلاق تطبيقات الخلفية في هواتفهم هي أهم وسيلة لتوفير بطارية الهاتف المنخفضة، والحفاظ عليها من الاستنزاف، حيث يؤدي مسح تطبيقات الخلفية إلى تعزيز أداء هاتفك وحفظ بياناتك، فيما يقول آخرون بما في ذلك المديرين التنفيذيين في آبل وجوجل، إنها لا تستهلك طاقة البطارية ولا تؤثر على أدائه.

ولا يستنزف تحديث تطبيقات الخلفية مواردك بقدر أمور أخرى مثل سطوع الشاشة والاتصال الخلوي ، حيث إن إيقاف التطبيقات من التحديث يمكن أن يساعد في الحفاظ على البطارية والبيانات عندما تحتاجها، ويعمل كل من وضع الطاقة المنخفضة للهواتف على إيقاف تحديث تطبيقات الخلفية أيضًا.

وبحسب موقع CNET فإن العامل الأكبر على الحفاظ على بطارية الهاتف يكون بإيقاف الإعدادات الأخرى مؤقتًا أو تغييرها ، مثل معدل تحديث الشاشة وأداء الهاتف، وستوفر هذه الخيارات بالتأكيد طاقة بطاريتك وبياناتك ، ولكنها تسبب تغييرات أكثر دراماتيكية مقارنة بإيقاف تحديث تطبيقات الخلفية.

وفيما يلي نعرض عددا من الإجراءات التي يمكن بها إيقاف تحديث تطبيقات الخلفية ، مما يساعد بقاء بطاريتك على الاستمرار لفترة أطول وحفظ بياناتك.

قم بإيقاف تحديث تطبيقات الخلفية على هواتف آيفون

1. افتح الإعدادات.

2. انقر فوق عام.

3. انقر فوق تحديث التطبيقات في الخلفية.

4. اضغط على تحديث التطبيقات في الخلفية مرة أخرى.

هنا يمكنك اختيار إيقاف تحديث الخلفية ، أو تقييد تطبيقات الخلفية للتحديث عندما تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi ، أو السماح لتطبيقات الخلفية بالتحديث على شبكة واي فاي والبيانات الخلوية.

وإذا قمت بتحديد واي فاي وبيانات شبكة الهاتف، ويمكنك أيضًا تحديد التطبيقات التي يمكنها التحديث في الخلفية، واتبع الخطوات الثلاث الأولى، وبعد ذلك ، وسترى قائمة بالتطبيقات بالقرب من أسفل الصفحة وتحديد أي التطبيقات يمكنه التحديث في الخلفية.

قم بإيقاف تحديث تطبيقات الخلفية على هواتف آيفون





1. افتح الإعدادات.

2. انقر فوق الشبكة والإنترنت.

3. اضغط على توفير البيانات.

4. تبديل استخدام توفير البيانات .

وسيوقف موفر البيانات تطبيقات الخلفية من استخدام البيانات ما لم يكن هاتفك متصلاً بشبكة Wi-Fi. قد لا تقوم بعض التطبيقات التي تستخدمها بنشاط بتحميل أشياء مثل الصور ، إلا إذا نقرت على الصورة ، الأمر الذي قد يكون مزعجًا.

كما يمكنك النقر فوق بيانات غير مقيدة أسفل استخدام موفر البيانات مباشرةً ، وهذا يتيح لك اختيار ثلاثة تطبيقات للوصول غير المقيد إلى البيانات حتى مع تشغيل توفير البيانات.