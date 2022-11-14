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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببدلة بينك.. الفيشاوى يقلد عمرو دياب بـ الحلق على السجادة الحمراء

احمد الفشاوى
احمد الفشاوى

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صور الفنان احمد الفيشاوى من خلال حضوره افتتاح مهرجان القاهرة  السينمائي في دورته الـ44.

 

وأثار أحمد الفيشاوى جدلاً على السوشيال ميديا بعد ظهوره ببدلة بينك وحلق مثل ما ظهر النجم عمرو دياب بحلق فى إحدى الافراح بتركيا.

وتبدأ اليوم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود

إليكم الصور..

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القاهرة الفشاوى الفشاوى بحلق الفشاوى ببدلة بينك أخبار مهرجان القاهرة

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ببدلة بينك.. الفيشاوى يقلد عمرو دياب بـ الحلق على السجادة الحمراء

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