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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جدول عروض اليوم الأول من فعاليات القاهرة السينمائي

القاهرة السينمائي
القاهرة السينمائي

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 44، عروض عدد من الافلام الهامة، نستعرض أبرز أفلام اليوم الأول من خلال التقرير التالي:


عروض المسرح الكبير
7:00 | فيلم "بعيدًا عن النيل" | مصر، الولايات المتحدة الأمريكية | مدته 99 دقيقة.

9:30 | فيلم "قصة الحطّاب" | فنلندا، هولندا، الدنمارك، ألمانيا | مدته 98 دقيقة.

 

عروض مسرح النافورة
3:30 | محاضرة للمخرج الكبير بيلاتا.

7:30 | "النسخة النهائية".
فرنسا | مدته 112 دقيقة.

عروض المسرح الصغير

12:15 | فيلم "ألكاراس" | إسبانيا| مدته 120 دقيقة.

3:00 | فيلم "لأجل وطني" | فرنسا| مدته 113 دقيقة.

9:30 | فيلم "حورية" | فرنسا، بلجيكا | مدته 98 دقيقة.

 

عروض مسرح الهناجر
11:00 | فيلم " تناغمات فيركماستر" | المجر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا | مدته 145 دقيقة.

2:45 | فيلم "مناخ أكثر برودة" | المملكة المتحدة | مدته 72 دقيقة.

5:30 | فيلم "بلانكيتا" | تشيلي، المكسيك، لوكسمبورغ، فرنسا، بولندا | مدته 98 دقيقة.

 

سينما الهناجر
3:00 | فيلم "اللاهث" | فرنسا | مدته 90 دقيقة.

7:15 | فيلم "تخدير" | هولندا | مدته 111 دقيقة.


عروض قاعة إيوارت
3:30  | فيلم "رامونا" | إسبانيا | مدته 80 دقيقة.

6:30 | فيلم "أيامي" | باراجواي، الأرجنتين، الولايات المتحدة، فرنسا، هولندا، ألمانيا، المكسيك | مدته 85 دقيقة.


عروض سينما الزمالك 1
3:00  | فيلم "حنين" | إيطاليا، فرنسا | مدته 118 دقيقة.

6:15  | فيلم "عندما تنحسر الأمواج" | الفلبين، البرتغال، الدنمارك، فرنسا | مدته 187 دقيقة.

12:00  | فيلم "قائمة الطعام" | أمريكا | مدته 107 دقائق.


عروض سينما الزمالك 2
3:30  | فيلم "إيو" | بولندا، إيطاليا | مدته 86 دقيقة.

يذكر أن يشهد مهرجان القاهرة  السينمائي الدولي، مشاركة عدد من الفنانين والنقاد والمخرجين في لجان تحكيم العديد من المسابقات.

المسابقة الدولية:

وتترأس المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كما تضم اللجنة كل من مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح (مصر)، الممثلة سوارا بهاسكار (الهند)، المؤلف الموسيقي راجح داود (مصر)، الممثلة ستيفانيا كاسيني(إيطاليا)، المخرج  خواكين ديل باسو (المكسيك)، الممثل سمير قواسمي (فرنسا).


أسبوع النقاد الدولية:

بينما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية كل من: الكاتب بين شاروك (المملكة المتحدة)، الممثل كريم قاسم (مصر) ، الناقدة هدى إبراهيم (فرنسا).

جائزة أفضل فيلم عربي:

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، كل من: الممثل أحمد مجدي (مصر)، المبرمجة دوروتا لِخ (بولندا)، الممثلة نور (لبنان).

آفاق السينما العربية:
كما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، كل من: الممثل ميشيل كمون (لبنان)، المنتجة مفيدة فضيلة (تونس)، مصممة الملابس ريم العدل (مصر).

مسابقة الأفلام القصيرة:

يترأس المخرج الإيطالي مايكلأنجلو فرامّارتينو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وتضم في عضويتها كل من: المنتج والسيناريست والمخرج أحمد عامر (مصر)، الممثلة ريم تركي (فرنسا /تونس).


ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".

وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر الجاري لعام 2022

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