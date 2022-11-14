لا شروط جزائية | الزمالك يكشف حقيقة عروض إمام عاشور الأوروبية

كشف مسئولو الزمالك حقيقة العروض التي تردد وصولها للقلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية لضم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة .

وقال مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ صدى البلد أن ما تردد عن وصول عروضا رسمية أو شفهية من أندية أوروبية لضم إمام عاشور فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة غير صحيح بالمرة .

وشدد المصدر على أن إمام عاشور يرتبط بعقد مع الزمالك لمدة موسم بخلاف الموسم الجارى ولا يوجد به شروطا جزائية .

وأشار المصدر على أن إمام عاشور يرتبط بعلاقة قوية مع نادى الزمالك الذى يشجعه منذ الصغر وأنه لم يطلب الرحيل للإحتراف مثلما تردد .

وشدد المصدر على أن إمام عاشور زمالكاوى 100% ومجلس الإدارة يقدر موهبته ويعمل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى فيريرا على تطويرها .

أمير مرتضى يكشف كواليس أزمة إمام عاشور

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك قد تحدث لقناة الزمالك الفضائية حول أزمة إمام عاشور قائلا : إمام عاشور شخص طيب ولا يتعمد إثارة الأزمات ويستجيب بمجرد الكلام معه.

وكشف أمير مرتضى منصور أن عقد إمام عاشور يمتد لموسمين مقبلين والمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك طالب اللاعب بالتركيز وأكد رغبة النادي في تعديل عقده.

وأشار أمير مرتضى منصور مشيرا إلى أن الزمالك لا يبخل على أي لاعب وتم تعديل عقد الونش أكثر من مرة منذ انضمامه للنادي، لا توجد أزمة في عقد إمام عاشور.

وقال المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن أزمة إمام عاشور الحقيقية تتمثل في المواعيد والنظام الموضوع مني ومن المدير الفني البرتغالى فيريرا ، كما أن خبراته قليلة خارج الملعب وتحدثنا معه في هذا الأمر.

ويتواجد إمام عاشور حاليا رفقة المنتخب الوطنى الأول الذي يستعد لمباراة بلجيكا الودية بالكويت والمقرر لها الجمعة القادمة .

الزمالك يستعد لمواجهة المصري البورسعيدى

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مجددا مع المصري في الأول من ديسمبر المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.