عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تكشف مفاجآت بشأن منفذة هجوم إسطنبول

منفذة هجوم إسطنبول
منفذة هجوم إسطنبول

أعلنت شرطة إسطنبول، اليوم الاثنين، أن منفذة الهجوم الإرهابي بشارع الاستقلال اعترفت بأنها أقدمت على تنفيذه بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.

وحسب ما نقلته قناة "العربية"، أوضحت الشرطة أن منفذة هجوم شارع الاستقلال سورية الجنسية، لافتة إلى أنها تدربت على يد مسلحين أكراد.

وكشفت شرطة إسطنبول، أنها اعتقلت 46 شخصا يشتبه بصلتهم بهجوم شارع الاستقلال.

من جانبه، ذكر مسؤول تركي، أن منفذة هجوم إسطنبول، مرتبطة بجماعات كردية، لكن ليس مستبعدًا أن تكون انتمائها لتنظيم داعش.

txt

اشتباه في هجوم إرهابي.. الشرطة التركية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن إنفجار اسطنبول

txt

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

ونشرت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق، مقطع فيديو للحظة اعتقال الأجهزة الأمنية لمنفذة حادث انفجار شارع الاستقلال باسطنبول، والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 82.

وأظهر مقطع الفيديو، اعتقال عدد من الأشخاص وكان من بينهم منفذة الهجوم.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، اعتقال منفذة الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في وسط العاصمة التركية إسطنبول.

وقال صويلو في مقطع فيديو نشره التلفزيون التركي: "تم اعتقال من وضع القنبلة في شارع الاستقلال بإسطنبول".

اتهام منظمة بي.بي.كا.كا

واتهم صويلو منظمة "بي.بي.كا.كا" التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدا أن أنقرة سترد على هذا الحادث بقوة.

وكان الأمن التركي نشر في وقت سابق، صورة المشتبه بتنفيذها انفجار إسطنبول، حيث ظهرت وهي ترتدي بنطالا بألوان عسكرية وتضع حجابا على رأسها.

وفي وقت سابق، توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلا إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.

وكان الانفجار وقع في جانب من الشارع، بينما يسير المارة على الرصيف التجاري في المنطقة المليئة بالمطاعم والمحال التجارية. 
 

تركيا إسطنبول داعش حزب العمال الكردستاني الهجوم الإرهابي تنظيم داعش منفذة الهجوم الإرهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

لطمة على وجه السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

توقيعي للزمالك قتلهم.. شوبير يكشف رد فعل الأهلي تجاه تصريحات عبدالله السعيد

جاهزة للتسليم الفورى| بدء حجز وحدات سكن مصر

ترشيحاتنا

مهاجم أجنبي سوبر أم محلي.. أولى صفقات الزمالك لتدعيم خط الهجوم

دوام القصف .. 8 جرحى وشهيد فى استهداف إيران لـ شمال العراق

أستاذ طاقة بالجامعة الأمريكية يكشف حقائق مذهلة عن الهيدروجين الأخضر | خاص

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالشرقية

لا شروط جزائية | الزمالك يكشف حقيقة عروض إمام عاشور الأوروبية

شكري: منفتحون للتعامل مع كل الأطراف قبل نهاية COP27

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ومكمل غذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

3 أعراض مبكرة في حلقك تشير إلى فشل القلب

ابعدي عنه .. مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ