تركيا تكشف مفاجآت بشأن منفذة هجوم إسطنبول

أعلنت شرطة إسطنبول، اليوم الاثنين، أن منفذة الهجوم الإرهابي بشارع الاستقلال اعترفت بأنها أقدمت على تنفيذه بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.

وحسب ما نقلته قناة "العربية"، أوضحت الشرطة أن منفذة هجوم شارع الاستقلال سورية الجنسية، لافتة إلى أنها تدربت على يد مسلحين أكراد.

وكشفت شرطة إسطنبول، أنها اعتقلت 46 شخصا يشتبه بصلتهم بهجوم شارع الاستقلال.

من جانبه، ذكر مسؤول تركي، أن منفذة هجوم إسطنبول، مرتبطة بجماعات كردية، لكن ليس مستبعدًا أن تكون انتمائها لتنظيم داعش.

ونشرت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق، مقطع فيديو للحظة اعتقال الأجهزة الأمنية لمنفذة حادث انفجار شارع الاستقلال باسطنبول، والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 82.

وأظهر مقطع الفيديو، اعتقال عدد من الأشخاص وكان من بينهم منفذة الهجوم.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، اعتقال منفذة الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في وسط العاصمة التركية إسطنبول.

وقال صويلو في مقطع فيديو نشره التلفزيون التركي: "تم اعتقال من وضع القنبلة في شارع الاستقلال بإسطنبول".

اتهام منظمة بي.بي.كا.كا

واتهم صويلو منظمة "بي.بي.كا.كا" التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدا أن أنقرة سترد على هذا الحادث بقوة.

وكان الأمن التركي نشر في وقت سابق، صورة المشتبه بتنفيذها انفجار إسطنبول، حيث ظهرت وهي ترتدي بنطالا بألوان عسكرية وتضع حجابا على رأسها.

وفي وقت سابق، توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلا إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.

وكان الانفجار وقع في جانب من الشارع، بينما يسير المارة على الرصيف التجاري في المنطقة المليئة بالمطاعم والمحال التجارية.

