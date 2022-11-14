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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة المنتخب الأوليمبي تطير إلى المغرب لمواجهة أسود الأطلس وديا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

غادرت القاهرة بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم لأداء مباراتين وديتين مع نظيره المغربي يومي الخميس والأحد القادمين ضمن استعدادات المنتخب للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يرأس البعثة محمد بركات عضو مجلس الإدارة ، وتضم البعثة أعضاء الجهاز الفنى والاداري والطبي بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفنى ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي وعمرو سليمان الإداري وعيد سليمان مسئول المهمات.

وسبق البعثة إلى الرباط محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها والتجهيز للمباراتين  والاطمئنان على الإقامة والاعاشة،   وضمت قائمة اللاعبين ٢٢ لاعبا كالتالي: فى حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري.وفى خط الدفاع:  - محمد مغربي - محمد طارق - حسام عبد المجيد  - أحمد عيد - محمد سمير ..وفي خط الوسط: العربي بدر - محمد حسام بيسو - مصطفى سعد ميسي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد كمال - محمد شحاتة -  وفى خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف - حسام أشرف - أسامة فيصل .. تجدر الاشارة الى أن  مباراتى زامبيا تقاما خلال شهر مارس، بينما تنطلق أمم أفريقيا في شهر يونيو بالمغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل  الى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع ملحق مع نظيره من آسيا.

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