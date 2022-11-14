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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين فهمي يتفقد شباك حجز تذاكر القاهرة السينمائي.. صور

حسين فهمي
حسين فهمي

حرص الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علي تفقد أماكن حجز التذاكر الخاصة بالدورة الـ44 . 

كما قام الفنان حسين فهمي بالاستماع إلي آراء الحاضرين في حفل الافتتاح ، مؤكدا أن نجاح الدورة يعتمد علي حضورهن وتواجدهن. 

وشهد شباك حجز التذاكر إقبالا كبيرا في اليوم الأول من فعاليات المهرجان سواء من الجمهور العادي أو النقاد والصحفيين، حيث فتح الشباك في تمام الساعة العاشرة صباحا . 

ويقيم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، ماستر كلاس للمخرج المجري "بيلا تار" الذي تم تكريمه خلال حفل الافتتاح أمس الأحد.

ومن المقرر أن يناقشه خلال الندوة التي ستعقد في الفترة من 13:30  إلى 15:00، المخرج أحمد عبدالله السيد، بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، لتكون المدة 90 دقيقة متضمنة الوقت المتاح لأسئلة الحضور.

يقام "ماستر كلاس" "بيلا تار" عقب عرض فيلمه "" Harmonies Werckmeister  وبعدها سيناقش "تار" منهجيته الشخصية في الإخراج، ورؤيته وإدارته لفريق العمل خلال فترة تصوير الفيلم.

يمنح المهرجان للحاضرين فرصة نادرة للتعرف على عالم "بيلا تار" السينمائي عبر التفاعل مع المخرج الأسطوري بشخصه وعبر حكاياته ودروسه المهنية النابعة من تجربته الطويلة المذهلة، فأغلب أعماله تم إنتاجها بالأبيض والأسود، واستخدم فيها لقطات بطيئة مطولة وقصصا غامضة ذات نظرة فلسفية تشاؤمية للتعبير عن الإنسانية، ولجأ في أحيان كثيرة للاستعانة بممثلين غير محترفين لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي ميزت أعماله.

"بيلا تار"، هو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وُلد عام 1955، تخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981، وبدأ مسيرته المهنية المليئة بالعديد من النجاحات في سن مبكر، من خلال سلسلة أفلام وثائقية وروائية وُصفت بأنها كوميديا سوداء.

ويحاوره السيناريست والمنتج والمخرج أحمد عبدالله السيد، تم اختيار فيلمه الطويل "ميكروفون" كأحد أفضل الأفلام العربية، شارك عبد الله في لجنة تحكيم BFI London، ومهرجان دبي السينمائي الدولي، واستضيف ضمن حلقة "المخرج في دائرة الضوء" في الدورة الخامسة والعشرين لمنتدى IFF في سنغافورة ، ويقدم أحدث أفلامه “19 ب" في عرضه العالمي الأول بالدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي وهو الفيلم المصري الوحيد في المسابقة الدولية.

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