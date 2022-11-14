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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك حول موعد عودة الونش للتدريبات.. تفاصيل

صدى البلد

زف د. محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خبرا سعيدا لجماهير الزمالك  القلعة البيضاء حول موعد عودة محمود حمدي الونش مدافع الفريق للتدريبات عقب إجرائه جراحة ناجحة في وتر العضلة الخلفية .

وكشف الناقد الرياضى  مصطفى جويلى رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك أن محمد أسامة أخبره أن محمود حمدى الونش سيعود للتدريبات بعد 4 شهور فقط وليس 6 شهور كما يتردد وأن مدافع الزمالك سيعود من إنجلترا بعد 10 أيام عقب الاطمئنان بشكل تام على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها .

الزمالك يعود للتدريبات اليوم 

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الى التدريبات بعد راحة الأيام الأربعة التى منحها البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق .

ويغيب عن الزمالك فى تدريبات اليوم محمد عواد حارس المرمى وإمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو  وعمر جابر لانضمامهم لصفوف المنتخب الوطنى الأول الذي يستعد لمواجهة بلجيكا وديا بالكويت الجمعة المقبلة .

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وفي نفس الوقت يتواجد ثلاثي الزمالك محمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وحسام أشرف في صفوف المنتخب الأولمبي، في حين يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري في معسكر منتخب تونس استعدادا لكأس العالم.

عودة المحترفين الثلاثة 

وشدد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الثلاثي الأجنبي  البنيني سامسون أكينولا والتونسي حمزة المثلوثي والمغربي زكريا الوردي بضرورة العودة إلى القاهرة في الموعد المتفق عليه للانتظام في تدريبات الأبيض اليوم الاثنين من أجل البدء مع الفريق الأبيض للإستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي.

كما يفتقد الزمالك لمجموعة من اللاعبين المصابين أمثال محمود حمدي الونش الذى خضع لعملية جراحية بإنجلترا وشيكابالا ومحمد عبدالغني وإبراهيما نداي الذين يؤدون تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابات مختلفة .

ويسعى المدير الفني لدراسة الفريق المنافس جيدا قبل مباراتي الكأس والدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق البورسعيدي لاستغلالها في المباراتين لتحقيق الفوز.

ويعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم من أجل وضع خطة الإعداد الفترة المقبلة بعدما حصل الفريق على راحة أربعة أيام.

ورفض فيريرا المدير الفني للزمالك خوض مباريات ودية في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب النقص العددي في صفوف الفريق الأبيض بسبب غياب الدوليين والمصابين.

استعدادات خاصة لمواجهة المصرى 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجددا مع المصري في الأول من ديسمبر المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك فيريرا المصري البورسعيدي لجماهير الزمالك الونش

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