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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فساتين غريبة.. هند عاكف تثير الجدل بإطلالتها في المهرجانات.. شاهد

هند عاكف
هند عاكف

تداول رواد السوشيال ميديا، صور جديدة للفنانة هند عاكف خلال حضورها أمس مهرجان القاهرة السينمائي.

 

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أمينة خليل بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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صغيرة 20 سنة.. نرمين الفقي تتألق في إطلالة أنيقة بمهرجان القاهرة السينمائي

وظهرت الفنانة هند عاكف بفستان مميز طبعت عليه أبرز نجوم السينما والدراما المصرية خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44

وتألقت هند عاكف، مرتديه فستان طويل ومميز باللون الأبيض ذا نقوشات وطبعات بصور المشاهير والفنانين باللون الابيض والاسود .

وظهرت هند عاكف، خلال مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي ، بفستان أيضا مختلف ولافت مستوحى من العصر الفرعوني .

وعادة ما تظهر هند عاكف، بإطلالات مختلفة وغريبة تثير الجدل حولها .

هند عاكف 
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