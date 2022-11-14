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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في قرية شكشوك بـ أبشواي

جمعية الاورمان أثناء
جمعية الاورمان أثناء التوزيع

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بالتعاون مع جمعية الأورمان، 300 كيلو لحوم للأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرية شكشوك مركز ابشواى بمحافظة الفيوم، وذلك فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى.

وأكدت حمدية محمد شعبان ، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الفيوم.

من جانبه اوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم  ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

وأضاف ان الهدف من التحالف هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشاؤها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

أورمان الفيوم توصل 4701 وصلة مياه نقية لأهالي المحافظة

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