برلماني: الإشادة الأمريكية بـ قمة المناخ تأكيد على نجاحها

أشاد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بـ قمة المناخ كوب 27 وفعالياتها في مصر، قائلا إنها جذبت العالم، وحققت أهدافها، والجميع بانتظار توصياتها الختامية.

ونوه شكري، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بما قالته وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر "تاريخية"، مضيفا أن شرم الشيخ المكان المناسب لاستضافة قمة المناخ.



ولفت وكيل إسكان البرلمان، إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأولى لمصر، تاريخية بكل المقاييس، وعكست مدى أهمية مؤتمر المناخ في هذا التوقيت، مشيرا إلى ما قالته الخارجية الأمريكية، بأن قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ بالتاريخ، لأنها بالفعل "قمة تنفيذ".



وأردف شكري، أن انعقاد قمة المناخ في مصر برئاسة الرئيس السيسي إنجاز تاريخي، خاصة وأن الحاضرين من قيادات وزعماء العالم بلغ نحو 110 ملوك ورؤساء دول ورؤساء حكومات، كما أن العالم يعول على هذه القمة في تحويل وعود الدول الكبرى إلى مشاريع، لتخفيف حدة الانبعاث الحراري، والتعامل بشكل واقعي مع التغير المناخي.