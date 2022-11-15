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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فرح مافيهوش راجل.. حفل زفاف في دولة عربية يثير جدلا| فيديو جراف

حفل زفاف
حفل زفاف

أثار حفل زفاف لغطًا كبيرًا في  تونس، حيث كان كل شهود القران من النساء، ولم يكن معهن ولا رجل خلال عقد القران إلا العريس فقط، والباقي من المتفرجين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

"العريس" الرجل الوحيد.. حفل زفاف يثير الجدل بدولة عربية| المأذون والشهود "نساء"

ضجة على مواقع التواصل

وأعلن عن العرس الغريب الذي أثار تعليقات متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض بشدة، من والدة العروس ذات نفسها، والتي تدعى ألفة يوسف.

وقالت ألفة والدة العروس على “فيسبوك”: “استطاع زوج ابنتي (رامي) أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء”.

ولمتابعة المزيد حول حفل زفاف أثار جدلا في دولة عربية.. تابع الفيديو جراف التالي:

حفل زفاف تونس كل شهود القران من النساء العريس فقط وسائل التواصل الإجتماعي

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