فرح مافيهوش راجل.. حفل زفاف في دولة عربية يثير جدلا| فيديو جراف

أثار حفل زفاف لغطًا كبيرًا في تونس، حيث كان كل شهود القران من النساء، ولم يكن معهن ولا رجل خلال عقد القران إلا العريس فقط، والباقي من المتفرجين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ضجة على مواقع التواصل

وأعلن عن العرس الغريب الذي أثار تعليقات متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض بشدة، من والدة العروس ذات نفسها، والتي تدعى ألفة يوسف.

وقالت ألفة والدة العروس على “فيسبوك”: “استطاع زوج ابنتي (رامي) أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء”.

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