تعرف على موعد عودة الخطيب من فرنسا

يعود مساء غد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي إلى القاهرة قادما من فرنسا بعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية .

صرح أسامة حسني نجم الأهلي السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أجرى فحوصات طبية في فرنسا مؤخرًا، بينما حالته الصحية جيدة بعد الاطمئنان على نتائج الفحوصات.

وأضاف حسني أن الخطيب الذي يراه الناس هو الذي يتواجد في منزله، مضيفًا «عمره ما يقول لفظ خارج أبدًا، والأولوية عنده هو النادي الأهلي، لكنه يُعطي الوقت لأحفاده ويلعب معهم الكرة رغم مرضه.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلا: فخور بكوني زوج لابنة محمود الخطيب، فهو شخص لا يصطنع الأدب.. مستحيل أن يتلفظ بلفظ خارج.