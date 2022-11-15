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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهم بذبح شريكه في السلام

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الحكم على بائع لاتهامه بقتل شريكه "بسبب الخلاف على عربة كبدة بموقف السلام .

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغا من الأهالي بموقف العاشر، يفيد بقيام شاب بذبح آخر،.

وتبين بعد الانتقال والفحص حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "أ. س"، 26 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبين شريكه "فارس"، وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الثاني بذبح الأول داخل الموقف محل عملهما.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى أجرت تحقيقا معه، وأحالته بعدها للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم . 

ويعاقب  قانون العقوبات مرتكب جناية القتل العمد  بالإعدام إذا  اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

 

 

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